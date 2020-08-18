18 августа 2020 года

Мурманский губернатор пообещал содействие рыбакам

Союз рыбопромышленников Севера отреагировал на предложения РРПК обращением к губернатору Мурманской области. Объединение попросило обеспечить открытое рассмотрение столь серьезных изменений. Власти региона пообещали максимально привлечь представителей предприятий к обсуждению.

О чем писали рыбопромышленники

Принятие инициатив Русской рыбопромышленной компании негативно отразится на реализации инвестиционных проектов и развитии рыбной отрасли Мурманской области, заявил Союз рыбопромышленников Севера в письме главе региона Андрею Чибису.

Допустимый улов донных видов рыб, крабов и креветок в Баренцевом море осваивается практически полностью и увеличение доли инвестквот возможно только за счет урезания объемов других предприятий, подчеркнули в СРПС. Изменение принципов работы неизбежно отразится на бизнес-проектах, на малом и среднем бизнесе, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews председатель правления союза Владимир Григорьев.

Отрицательно он оценил предложение по ограничению сроков службы судов 30 годами. Техническое состояние флота контролирует Российский морской регистр судоходства, может случиться, что и через 20 лет судно нужно списывать, потому что его нельзя дальше использовать, а может флот оставаться в хорошем состоянии и больше 30 лет. Взвешенный подход нужен и к требованию об обязательной постройке в России: на отечественных верфях уже размещены заказы рыбацких предприятий, процесс строительства идет тяжело, напомнил руководитель объединения.

СРПС попросил губернатора уделить ситуации особое внимание и «обратиться в правительство РФ с предложением об обязательном привлечении к обсуждению предложений ООО «РРПК» с участием представителей регионов и отраслевых союзов (ассоциаций)».

Что отвечают областные власти

В правительстве региона предприятиям отрасли обещают максимальное внимание.

«Губернатор Мурманской области А.В. Чибис всегда защищал и продолжает защищать интересы мурманских рыбаков. Обсуждение возможных нововведений в распределении квот будет проведено с максимальным привлечением представителей рыбохозяйственных предприятий. Создание благоприятных условий для развития мурманского рыбохозяйственного комплекса и повышение доступности рыбы и рыбной продукции для жителей Мурманской области – одна из приоритетных задач для губернатора и правительства Мурманской области», – заявили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Отмечено, что областные власти работают в тесном сотрудничестве с предприятиями отрасли. Со своей стороны, рыбопромышленники показывают высокую социальную ответственность: помогли региону в условиях пандемии, обратили внимание в пресс-службе.

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