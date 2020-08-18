18 августа 2020 года

Австралийские дары моря оказались «пластиковыми»

Исследование купленных в Австралии морепродуктов и рыбы выявило наличие микропластика во всех образцах. Проверяли кальмара, креветку, краба, устрицу и сардину.

Научную работу выполнили специалисты из Эксетерского университета (Великобритания) и Квинслендского университета (Австралия), сообщает корреспондент Fishnews. Для исследования приобрели 5 голубых крабов, 10 кальмаров, 10 сардин и 10 устриц, добытых в дикой природе, а также 10 тигровых креветок, выращенных на акваферме.

Чтобы проанализировать содержание пластика в тканях морских обитателей, использовали новейший метод с использованием пиролизной газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Эта методика позволяет выявить различные виды пластмасс.

В пресс-релизе Эксетерского университета отмечено, что в каждом грамме кальмара обнаружили 0,04 мг пластика. Для креветок этот показатель составил 0,07 мг, для устриц – 0,1 мг, для крабов – 0,3 мг, для сардин – 2,9 мг.

Исследование показало, что любитель морепродуктов и рыбы съедает вместе со стандартной порцией немало микропластика – от 0,7 мг (если закажет устриц или кальмара) до 30 мг (если закажет сардин). Для сравнения: 30 мг обычно весит зернышко риса.

Все обнаруженные виды пластика обычно используют в упаковке или синтетических тканях – это полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и полиметилметакрилат.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews