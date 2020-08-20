20 августа 2020 года

В правилах для рыбоохраны учли изменения закона

Плановые проверки при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов теперь исключены. Правительство отразило эти изменения в постановлении о работе Росрыболовства и его территориальных органов.

Постановлением от 17 августа 2020 г. № 1238 правительство исключило плановые проверки из арсенала рыбоохраны, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что при осуществлении государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся внеплановые выездные и (или) документарные проверки.

Напомним, что закон об исключении плановых проверок при госконтроле в сфере рыболовства президент Владимир Путин подписал в апреле. Как отмечали власти, изменения позволят сконцентрировать силы на более эффективных мероприятиях в сфере сохранения рыбных запасов.

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