21 августа 2020 года

На Новой Земле появился дом для слежки за моржами

На Больших Оранских островах архипелага Новая Земля установили полевой дом для наблюдения за моржами. Теперь ученые смогут вести непрерывный мониторинг лежбища.

Пункт наблюдения на Восточном Большом Оранском острове представляет собой автономный дом для четырех человек. Внутри есть условия для приготовления пищи, отдыха и работы, рассказали Fishnews в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Полевой дом для ученых на Новую Землю доставило научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Установку и транспортировку контролировали инспекторы национального парка «Русская Арктика», которые и будут использовать этот наблюдательный пункт.

«Нам необходимо понимать, что происходит с популяцией атлантических моржей, которые всего пару веков назад были практически полностью истреблены человеком. Благодаря стационарному пункту наблюдений мы каждый год будем видеть, все ли в порядке с моржами, и сможем вовремя принять меры», - отметила координатор проектов Баренц-отделения WWF Маргарита Лескова.

Раньше регулярность таких работ зависела от погодных условий, дорога до островов на моторной лодке занимала дольше часа. Потому наблюдения носили отрывочный характер.

«Очень важно организовать постоянное длительное наблюдение за моржами, чтобы изучить динамику численности, сроки функционирования лежбища, влияние на животных различных факторов, взаимоотношения с белыми медведями. Стационар нужен для проведения мечения моржей, изучения их поведения, питания. Это все требует условий для ученых», - прокомментировал заместитель директора «Русской Арктики» Иван Мизин.

Вместе с домом были завезены автоматические фоторегистраторы. С их помощью ученые смогут подглядывать за моржами на лежбище и следить за поведением и состоянием этих животных.

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