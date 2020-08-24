24 августа 2020 года

Приморье втрое увеличило вылов иваси

Предприятия Приморского края добыли более 19 тыс. тонн сардины-иваси. В этом году путина идет в более активном темпе.

Большую часть улова дальневосточной сардины (иваси) обеспечивает компания «Южморрыбфлот», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края. Плавбазы предприятия осуществляют глубокую переработку улова прямо в море.

«В этом году промысел иваси начался раньше, уже в июне в районе Южных Курил сформировалась группировка судов приморских рыбодобывающих предприятий. С начала путины выловлено 19,5 тыс. тонн сардины, что на 12,8 тыс. тонн больше объемов прошлого года», – отметили в региональном агентстве по рыболовству.

По данным Росрыболовства, в целом к середине августа российские пользователи добыли свыше 78,1 тыс. тонн иваси – на 41,4 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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