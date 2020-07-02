02 июля 2020 года

Иваси нахлынула в российские воды

К концу июня дальневосточные рыбаки добыли в общей сложности 34 тыс. тонн скумбрии и сардины-иваси, в 7,7 раза превысив прошлогодний уровень. В 2019 г. такие уловы были получены только в осенний период.

Основную долю в вылове занимает иваси – 21,14 тыс. тонн. Это на 18,12 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем добычи скумбрии составляет 12,76 тыс. тонн, почти вся она поймана в исключительной экономической зоне Японии. На отчетную дату 2019 г. было освоено только 0,6 тыс. тонн этой рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На прошедшей неделе в северо-западной части Тихого океана (СЗТО) добычу пелагических видов рыб вели 13 российских судов. Это флот предприятий Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Сахалинской области.

Рекомендованный вылов в ИЭЗ России на 2020 г. для сардины установлен в объеме 235 тыс. тонн, для скумбрии – 240 тыс. тонн, сайры – 136 тыс. тонн.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, ранние подходы сардины и скумбрии в российскую экономзону обусловлены повышенными темпами весеннего прогрева воды. В связи со значительным увеличением численности и появлением урожайных поколений прогнозируются объемы, превышающие уровни последних трех лет. В промысел вступит урожайное поколение скумбрии 2018 г. Это обеспечит высокие уловы среденеразмерной рыбы, полагают ученые.

Уровень запасов иваси позволяет прогнозировать хорошие подходы в ИЭЗ России летом и осенью и образование промысловых скоплений у Южных и Средних Курил. В июле сардина и скумбрия распространятся на еще большей акватории - с прогревом вод они заходят в более северные районы. В период максимального прогрева поверхности в Южно-Курильской зоне (август-сентябрь) сардина и скумбрия расходятся по всему району. Однако наиболее плотные скопления они образуют южнее, юго-восточнее и восточнее острова Итуруп во фронтальных зонах первой ветви Куросио. Согласно прогнозу, в первой декаде ноября скопления скумбрии начнут уходить в ИЭЗ Японии, где промысел будет продолжен.

Ожидается, что максимальный вылов сардины на судосутки будет отмечаться в августе и в первой половине сентября. В октябре эффективность промысла иваси снизится – из-за охлаждения поверхности и отхода основных скоплений в более теплые воды за пределы экономической зоны России.

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