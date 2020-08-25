25 августа 2020 года

Изменений по крабу ангулятусу придется подождать

Минсельхоз готовится полностью перевыпустить приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов на судно. Величины при этом останутся прежними, исключение - краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинской подзоны.

Проект нового приказа Минсельхоза о минимальных суточных объемах добычи крабов на судно опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, что такие показатели используются властями для расчета времени, которое необходимо судну для освоения квоты. Сейчас минимальные объемы установлены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 ноября 2013 г. № 438.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой версии приказа объемы остаются прежними. Исключение - краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинской подзоны. По этому объекту показатель планируется снизить с 3,02 тонны до 1,5 тонны.

Практика показывает, что нынешний объем завышен и не отвечает реальной обстановке на промысле - нужно внести изменения как можно скорее, отмечали руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews в июле. Ранее внести изменения предполагалось в действующий приказ.

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