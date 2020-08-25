В порту Магадана подсчитают «подводный» флот
Руководство Россморречфлота обсудило с властями Магаданской области очистку акватории порта от затонувших судов. Проблемы морской гавани вновь привлекли внимание после поездки премьер-министра Михаила Мишустина.
Вопросы очистки акватории морского порта Магадан от затонувшего флота обсудили глава Росморречфлота Александр Пошивай и заместитель председателя правительства Магаданской области Дмитрий Косов.
По итогам встречи капитану морского порта Магадан поручат сверить сведения о количестве затонувших судов с составлением единого перечня. Эта задача должна выполняться совместно с минприроды Магаданской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.
Предполагается, что министерство на основании уточненного списка оценит угрозу ущерба окружающей среде от затонувшего флота.
Напомним, что в рамках поездки на Дальний Восток глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал состояние Магаданского порта. Премьер заявил о возможности передачи портовых объектов в ведение региона.
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