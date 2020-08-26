26 августа 2020 года

Наука сделает акцент на лосося

В исследованиях отраслевого института в 2021 г. особое место займут работы, посвященные тихоокеанским лососям. Нужно давать более четкий прогноз на путину для предприятий, подчеркнул замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Планы научных исследований обсуждались на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ. Если в 2019 - 2020 гг. основной акцент в планировании морских исследований был сделан на ресурсы придонных сообществ, то в 2021 г. главным приоритетом становится исследование тихоокеанских лососей и работы, выполняемые совместно учеными ВНИРО и Российской академии наук, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне из 102 экспедиций в 2021 г. 29 будут посвящены исследованиям лососей.

«Направление выбрано верно, этот вопрос беспокоит многие регионы, – отметил важность работ по лососям руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Необходимо более тщательно проводить предпутинные исследования и давать более четкий прогноз для рыболовецких компаний».

В числе предложенных мероприятий – Вторая Амурская экспедиция с акцентом на изучение тихоокеанских лососей амурского бассейна (комплексная исследования реки Амур рассчитаны на несколько лет), Каспийская килечная экспедиция, исследования в море Ирмингера, международные экосистемные съемки в Северном бассейне и совместные исследования с РАН в рамках заключенного между Росрыболовством и академией соглашения.

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