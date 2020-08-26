26 августа 2020 года

Головной траулер АТФ проходит испытание Балтикой

Траулер «Баренцево море» вышел на ходовые испытания в Балтийское море. Это первое из четырех 86-метровых судов, строительство которых по заказу Архангельского тралового флота ведется на Выборгском судостроительном заводе.

В акватории Балтийского моря с 24 августа начались ходовые испытания головного судна проекта KMT01 «Баренцево море», построенного на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) по заказу Архангельского тралового флота (АТФ).

86-метровый траулер-процессор оснащен траловым комплексом последнего поколения, что позволит ему вести добычу донных промысловых объектов, пелагических видов рыб и креветки в различных районах промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе верфи. На судне установлено оборудование для производства филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервная фабрика, способные переработать до 160 тонн рыбы в сутки.

По словам исполнительного директора АТФ Сергея Несветова, ходовые испытания покажут, насколько качественно сделано судно и как работают его системы.

Всего на заводе в Выборге строится четыре траулера для АТФ. Все они участвуют в программе инвестиционных квот. «Баренцево море» было заложено 31 мая 2017 г., спущено на воду 5 декабря 2018 г. В дальнейшем срок сдачи судна неоднократно переносился, но теперь, по словам руководства завода, его готовность превышает 95%.

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