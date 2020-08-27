27 августа 2020 года

Иваси в зоне Японии снова подешевела

Росрыболовство сообщило о сборе заявок на новый аукцион по продаже долей квот вылова сардины-иваси в зоне Японии. При этом начальная цена лотов ниже, чем при предыдущих попытках продать право на промысел.

Извещение о торгах и аукционная документация размещены на портале torgi.gov.ru. Прием заявок стартует 27 августа с 9:00 по московскому времени и завершится 28 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги выставлено, как и ранее, 26 лотов – 25 долей по 3,295% квоты и одна доля в 3,305%. Стартовая цена лотов снизилась, по сравнению с предыдущим предложением, в 1,1 раза – до 51,6 млн рублей и 51,8 млн рублей по более крупной долей.

Сам аукцион планируется провести 5 октября в Москве, при этом с победителями должны быть заключены договоры сроком на 15 лет.

В 2020 г. Росрыболовсто уже дважды пыталось провести аукцион по продаже долей квот на вылов иваси в зоне Японии, однако заявок не торги не поступало и они были признаны несостоявшимися.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

