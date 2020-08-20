20 августа 2020 года

Иваси не продали

На аукцион по продаже долей квот вылова сардины-иваси в зоне Японии заявок не поступило – торги признали несостоявшимися.

Напомним, что аукцион по распределению долей квот добычи дальневосточной сардины (иваси) Росрыболовство планировало провести 27 августа в Москве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве лотов предлагалось 26 долей квот – 25 долей размером в 3,295% квоты и одна доля размером в 3,305%. Начальная цена по долям квот в 3,295% составляла около 57,4 млн рублей, на долю в 3,305% – около 57,5 млн рублей. Это в 1,7 раза ниже, чем при предыдущей попытке продать доли.

В 2019 г. Росрыболовство также пыталось продать доли квот вылова сардины в японской зоне. Заявки поступили только на две доли – по одному обращению на каждый лот.

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