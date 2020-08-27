27 августа 2020 года

Владимиру Путину доложили о планах по развитию ДФО

Открытие до 2024 г. более 1200 предприятий на Дальнем Востоке предусмотрено в новой национальной программе развития макрорегиона. Подписать документ предполагается не позднее сентября.

Готовящуюся к принятию Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. обсудили на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства РФ. Основным докладчиком стал руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Экономический раздел нацпрограммы предполагает реализацию 45 крупнейших проектов с заявленными инвестициями свыше 10 млрд рублей в каждый, отметил министр. А всего до 2024 г. на Дальнем Востоке предполагается создать 1267 новых предприятий, на которых появится больше 100 тыс. рабочих мест, подчеркнул Александр Козлов.

«Социальные объекты и инвестиционные проекты, новые экономические и демографические программы написаны в разрезе каждого дальневосточного региона. И для властей это тоже план, чтобы не придумывать каждый раз новый велосипед, а сделать то, что указано. Как говорят, план – это 50% успеха, а остальные 50% – это его выполнение», – сказал глава Минвостокразвития.

Он также сообщил, что нацпрограмма прошла согласования с федеральными ведомствами и передана в правительство для утверждения. Подписать документ предполагается не позднее сентября 2020 г.

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