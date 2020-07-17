17 июля 2020 года

Нацпрограмма Дальнего Востока ждет согласования

Минвостокразвития завершило подготовку проекта Национальной программы социально-экономического развития ДФО до 2024 г. с перспективой до 2035 г. Документ передан на согласование в федеральные ведомства.

Курирующий разработоку нацпрограммы заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил согласовать текст за восемь дней. Короткий срок объясняется тем, что ранее ведомства уже высказывали свои предложения и предварительно согласовали проект, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

После окончательного одобрения национальную программу направят в аппарат правительства РФ для утверждения.

По информации министерства, в основном положении проекта нацпрограммы сохранены отраслевой и региональный разрезы. К первоначальному варианту добавлены так называемые «принятые решения» - мероприятия и их финансирование в рамках национальных проектов (программ) и «дальневосточных разделов» госпрограмм. Также уточнены дополнительные мероприятия и объемы их финансирования из федерального бюджета, скорректирован перечень инвестпроектов.

Утвердить нацпрограмму поручил правительству президент Владимир Путин. Ускорение экономического роста на Дальнем Востоке планируется обеспечивать, в частности, рыболовством и аквакультурой.

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