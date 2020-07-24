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Выступление премьер-министра Михаила МИШУСТИНА в Госдуме. Фото пресс-службы ГД

Михаил Мишустин рассказал о дальневосточном курсе правительства

Дальний Восток остается регионом, которому уделяют особое внимание президент и правительство, подчеркнул премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. В ближайшие месяцы будет утверждена национальная программа по дальнейшему развитию ДФО.

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед депутатами, отдельно остановился на перспективах дальневосточных территорий и арктических регионов. В ближайшие три месяца в рамках поручения президента будет утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., напомнил премьер-министр.

– Это непростая история, она целый комплекс мер предусматривает, но, поверьте, эта программа в нашем, если хотите, фаворитном списке того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно ею заниматься. Я имею в виду Национальную программу развития Дальнего Востока, – обратился к депутатам Михаил Мишустин.

Он отметил, что президентский указ ставит серьезные цели: темпы роста показателей качества жизни дальневосточников должны превысить среднероссийские.

Программой «дальневосточного гектара» уже воспользовалось около 83 тыс. человек, в регионе предусмотрены льготные механизмы ипотечного кредитования, сообщил председатель правительства. Для запуска новых инвестиционных проектов используются преференции территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток.

Как сообщает корреспондент Fishnews, статус резидентов ТОР на Дальнем Востоке получают и предприятия рыбохозяйственного комплекса. Так, в Сахалинской области для реализации проектов в рыбной отрасли создана территория опережающего развития «Курилы»: здесь ведется работа по возрождению рыбокомбината «Островной».

В Приморском крае в ТОР «Большой Камень» ввел в эксплуатацию перерабатывающий комплекс Рыболовецкий колхоз «Новый мир». К осени планируется запустить новое производство компании «Русский минтай» на территории опережающего развития «Надеждинская». Не оставили без внимания возможности ТОР и компании Хабаровского края, Камчатки. Продукция новых предприятий рассчитана в том числе и на внутренний, российский, рынок.

Ведущие рыбопромышленные компании Дальнего Востока участвуют и в строительстве судов по принципу «квоты под инвестиции». За прошлый год значительно увеличилась загрузка российских верфей гражданскими заказами - в том числе за счет строительства рыбопромысловых судов, отметил Михаил Мишустин в отчете перед депутатами.

Согласно указу, который подписал Владимир Путин, рыболовство и аквакультура входят в число отраслей, за счет которых будет обеспечиваться ускорение экономического развития в Дальневосточном регионе.

Fishnews

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