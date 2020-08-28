28 августа 2020 года

Для грузовиков сохранили электронную очередь

Власти Приморского края до конца сентября продлили режим проезда грузовых машин к пунктам пропуска в Китай в порядке электронной очереди. Такая система может стать постоянной, сообщала ранее региональная администрация.

Руководство Приморья постановило продлить особый порядок следования грузовиков к пограничным переходам с КНР еще на месяц - до конца сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что на машину нужно подавать специальную электронную заявку, чтобы попасть на территорию, прилегающую к пунктам пропуска в Китай.

Такую меры власти региона объяснили необходимостью не допустить скопления грузовиков на границе, а значит, рисков распространения коронавируса. Однако уже не раз заявлялось, что такой режим может стать постоянным.

Заторы машин на границе с Китаем – одна из системных проблем для поставок живых морепродуктов. Предприятия сталкивались с ней и до пандемии.

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