28 августа 2020 года

Электронные ССД включат в правила промысла на Каспии

Возможность подавать судовые суточные донесения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, планируется предусмотреть в новых правилах рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. При этом у капитанов будет выбор.

Напомним, что Минсельхоз России представил для обсуждения проект новых правил рыболовства для Волжско-Каспийкого бассейна. Актуализировать документ требуется в связи с измененениям правовой базы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в правилах собираются предусмотреть разные возможности для подачи судовых суточных донесений:

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

– с помощью других доступных средств и каналов связи, в том числе факсимильной связи, электронной почты, телефона, голосовй радиосвязи.

Напомним, что ранее возможность направлять ССД в электронном виде была включена в правила и для других бассейнов. Такую норму планируется ввести для всех бассейнов, отмечали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС).

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