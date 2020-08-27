27 августа 2020 года

Для рыболовства на Волге и Каспии обновят правила

Минсельхоз представил для обсуждения проект новых правил рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. В связи с изменением законодательства документ требуется актуализировать, отметили в министерстве.

Проект новых правил рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В сопроводительных материалах к проекту говорится, что правила требуется обновить в связи с изменением правовой базы. Так, с 2020 г. вступил в силу федеральный закон о любительской рыбалке. В мае начал действовать новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов. Также в правилах планируется учесть, что рыболовные суда длиной менее 12 м и их судовладельцы не проходят освидетельствование на соответствие требованиям МКУБ.

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