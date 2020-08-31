31 августа 2020 года

Реликтовые рыбы помогут раскрыть тайны эволюции

На Чукотке завершилась экспедиция по изучению ихтиофауны древних озер. Ожидается, что после анализа полученных данных специалисты приблизятся к разгадке механизма эволюционных процессов.

Полевые работы проводили сотрудники Кроноцкого государственного заповедника (Камчатка) и ведущих российских НИИ. Главным объектом исследований было озеро Эльгыгытгын в центральной части Чукотки.

Этот водоем возник около 3 млн лет назад в результате падения метеорита. Всю свою историю бассейн озера не закрывался щитовыми ледниками, его экосистема непрерывно развивалась и эволюционировала. Там сохранились уникальные гольцовые рыбы, пережившие несколько ледниковых эпох.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, наибольший интерес для экспедиции представляла длинноперая палия – реликт, родственный предку всех арктических видов гольцов.

В учреждении отметили, что в середине XX в. на озере интенсивно работали рыболовецкие артели, подорвавшие численность эндемиков.

«Нам удалось выяснить, что сейчас деятельность людей практически не оказывает негативного воздействия на состояние популяций, численность эндемичных гольцов находится на высоком уровне. Регулярно встречаются крупные особи массой более 7.5 кг и возрастом более 15 лет. Популяция длинноперой палии в озере Эльгыгытгын достигает численности около 100 тыс. особей», – рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгений Есин.

Ученые собрали много материалов, позволяющих реконструировать эволюционную историю каждой из групп аборигенных гольцов и понять, как рыбам удалось адаптироваться к долговременным периодам глобальных похолоданий прошлого.

Также специалисты взяли образцы беспозвоночных, населяющих дно озера и толщу воды. Проведены инструментальные комплексные измерения параметров среды обитания рыб – температуры, минерализации, мутности, pH, концентрации кислорода и других химических элементов. Планируется, что дальнейшая обработка полевых материалов позволит раскрыть еще многие загадки уникального озера Эльгыгытгын и его окрестностей.

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