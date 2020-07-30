Новости
Объектами исследований станет уникальная фауна древних озер Чукотки. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Кто живет в горных озерах Чукотки – выяснит экспедиция

Специалисты Кроноцкого заповедника и российских НИИ отправились изучать древние водоемы Чукотки. Объектом исследований станет уникальная фауна озер Эльгыгытгын, Тытыль, Верхнего и Нижнего Илирнея.

В составе Большой чукотской биологической экспедиции сотрудники Кроноцкого заповедника (Камчатка), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые выдвинутся из Певека, с побережья Чаунской губы, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

«Особый интерес вызывает озеро Эльгыгытгын – затопленный метеоритный кратер за Полярным кругом. Это крупнейшее и очень глубокое (почти 200 м!) озеро континентальной Чукотки, один из немногих пресноводных водоемов на Земле, чья экосистема дошла из эпохи оледенений. Рыбы обитали в озере еще во времена вымирания мамонтов и перехода человека из Азии в Америку, – рассказал старший научный сотрудник РАН Федор Шкиль. – Животный мир озера остается плохо изученным, но если про рыб мы знаем хоть что-то, то остальное население водоема совершенно не исследовано и может подарить нам много новых открытий».

Западнее Эльгыгытгын, глубоко в горах, находятся Илирнейские озера и озеро Тытыль. Это крупные и, вероятно, очень глубокие водоемы, о животном мире которых современной науке не известно почти ничего, отметили в заповеднике.

«Верхний и Нижний Илирней и Тытыль находятся на стыке ареалов сибирской и берингийской фаун и потенциально могут быть населены как неизвестными науке гибридными формами, так и реликтовыми видами. Данные, собранные на крупных озерах Чукотки, позволят ученым проникнуть в тайны эволюции животного мира планеты», – заявили в пресс-службе.

Экспедиция проходит при поддержке Фонда президентских грантов и камчатского природоохранного центра «Особая территория».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Объектами исследований станет уникальная фауна древних озер Чукотки. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Объектами исследований станет уникальная фауна древних озер Чукотки. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Большая чукотская биологическая экспедиция стартует из порта Певек. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Большая чукотская биологическая экспедиция стартует из порта Певек. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    По Амуру задача непростая, но выполнимая

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

    Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

    Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

    Дмитрий САПОВ

    Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Есть понимание и уверенность в результате

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

    Ван Ганн

    Очереди исчезли, но COVID-19 остался

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

    Все материалы

    Крупным планом

    Дальневосточная сардина (иваси)

    Иваси натолкнулась на правила

    Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

    Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

    В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

    Чтобы рыба радовала Сахалин

    Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

    Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.