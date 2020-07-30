30 июля 2020 года

Кто живет в горных озерах Чукотки – выяснит экспедиция

Специалисты Кроноцкого заповедника и российских НИИ отправились изучать древние водоемы Чукотки. Объектом исследований станет уникальная фауна озер Эльгыгытгын, Тытыль, Верхнего и Нижнего Илирнея.

В составе Большой чукотской биологической экспедиции сотрудники Кроноцкого заповедника (Камчатка), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые выдвинутся из Певека, с побережья Чаунской губы, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

«Особый интерес вызывает озеро Эльгыгытгын – затопленный метеоритный кратер за Полярным кругом. Это крупнейшее и очень глубокое (почти 200 м!) озеро континентальной Чукотки, один из немногих пресноводных водоемов на Земле, чья экосистема дошла из эпохи оледенений. Рыбы обитали в озере еще во времена вымирания мамонтов и перехода человека из Азии в Америку, – рассказал старший научный сотрудник РАН Федор Шкиль. – Животный мир озера остается плохо изученным, но если про рыб мы знаем хоть что-то, то остальное население водоема совершенно не исследовано и может подарить нам много новых открытий».

Западнее Эльгыгытгын, глубоко в горах, находятся Илирнейские озера и озеро Тытыль. Это крупные и, вероятно, очень глубокие водоемы, о животном мире которых современной науке не известно почти ничего, отметили в заповеднике.

«Верхний и Нижний Илирней и Тытыль находятся на стыке ареалов сибирской и берингийской фаун и потенциально могут быть населены как неизвестными науке гибридными формами, так и реликтовыми видами. Данные, собранные на крупных озерах Чукотки, позволят ученым проникнуть в тайны эволюции животного мира планеты», – заявили в пресс-службе.

Экспедиция проходит при поддержке Фонда президентских грантов и камчатского природоохранного центра «Особая территория».

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