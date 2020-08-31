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Доклад директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилла КОЛОНЧИНА. Фото пресс-службы института

Судак Верхней Волги ждет помощи

В Рыбинском и Горьковском водохранилищах может необратимо подорваться естественное воспроизводство ценных рыб, заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин. Для исправления ситуации ученые предлагают комплекс мер.

В Ярославской области прошло совещание по сохранению водных биоресурсов, промышленному и любительскому рыболовству в бассейне Верхней Волги. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О проблемах и задачах рассказал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Глава ВНИРО напомнил, что Верхняя Волга (1,3 тыс. км) протекает по Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областям, к ее водохранилищам относятся Иваньковское, Угличское, Рыбинское и Горьковское. При этом промышленная добыча рыбы ведется только на Рыбинском и Горьковском водохранилищах.

Исследования показали, что нагрузка на основные коммерческие виды рыб – судака, щуку, леща - существенно увеличилась. Это в первую очередь связано с любительской рыбалкой, сообщили Fishnews в пресс-службе института. По его данным, объемы любительского вылова в различные годы составляют от 30 до 180% от промышленной добычи.

«В настоящее время в водохранилищах Верхней Волги, где осуществляется промысел, существует реальная угроза необратимого подрыва естественного воспроизводства ценных видов рыб и прежде всего судака, – отметил Кирилл Колончин. – Наиболее остро этот вопрос стоит для Рыбинского водохранилища».

По итогам исследований ученые предложили комплекс мер. Среди них – расширение запретных сроков для рыболовства, увеличение промыслового размера судака и щуки и запрет на прилов маленьких особей, расширение мероприятий по искусственному воспроизводству.

«Результаты оценки кормовой базы показали наличие существенных резервов, позволяющих увеличивать запасы промысловых рыб за счет искусственного воспроизводства», – отметил Кирилл Колончин.

Илья Шестаков намерен поручить Главрыбводу рассмотреть возможность строительства дополнительного рыборазводного завода в Ярославской области. Также руководитель федерального агентства заявил, что в регионе будут задействованы дополнительные силы рыбоохраны.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ФАР, подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ярославской области и Росрыболовством. Документ предусматривает совместную работу при реализации мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

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Fishnews

  • Доклад директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилла КОЛОНЧИНА. Фото пресс-службы института
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • В Ярославской области прошло совещание по сохранению водных биоресурсов, промышленному и любительскому рыболовству в бассейне Верхней Волги. Фото пресс-службы ВНИРО
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