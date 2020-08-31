31 августа 2020 года

У «Русского краба» новый гендиректор

На должность генерального директора группы компаний «Русский краб» назначен Александр Сапожников, с 2018 г. работавший на позиции первого заместителя гендиректора.

«Дмитрий Трубников, руководивший группой с 2019 года, принял решение о продолжении карьеры в другом проекте», - заявили Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

Как отметили в пресс-службе, Александр Сапожников имеет значительный управленческий опыт. До прихода в крабовый бизнес занимал руководящие должности на предприятиях строительной, телекоммуникационной отраслей, станкоинструментальной и пищевой промышленности.

Приоритетами новый гендиректор назвал выполнение производственной программы по освоению квот, увеличение объема продаж высокомаржинальных видов краба, снижение себестоимости добычи, реализацию проекта операционной цифровизации предприятия. Среди ключевых задач указано и продолжение строительства флота: «Русский краб» строит суда под квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

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