09 июля 2020 года

«Русский краб» успешно осваивает квоты

Группа компаний «Русский краб» за первые шесть месяцев текущего года выловила 6,4 тыс. тонн краба. Это половина квот холдинга на Дальневосточном бассейне и 18% от объема добычи всех краболовов ДФО.

Полностью освоены квоты крабов-стригунов опилио и бэрди, а также синего краба в Западно-Беринговоморской зоне, опилио, синего и равношипого в Западно-Камчатской подзоне, стригунов опилио и бэрди в Карагинской подзоне, синего краба в Северо-Охотоморской подзоне, сообщили в пресс-службе группы компаний.

В июне судно «Сартанг», принадлежащее холдингу, первым вышло на промысел камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне и осуществило первую крупную поставку из уловов 2020 г. на рынок Азии.

По словам генерального директора ГК «Русский краб» Дмитрия Трубникова, несмотря на связанные с пандемией ограничения, спрос на живую продукцию в Южной Корее и Китае сохраняется. В первом полугодии на доли этих стран пришлось 56% и 42% экспортных поставок холдинга соответственно.

«В свою очередь «Русский краб» прилагает все усилия к тому, чтобы минимизировать влияние ситуации с COVID-19 на процесс добычи и производственную деятельность в целом. Ведем мониторинг здоровья всех сотрудников, регулярно тестируем на коронавирус, соблюдаем усиленные меры безопасности», – отметил Дмитрий Трубников.

В рамках реализации инвестиционной программы группа компаний продолжает строительство нового флота. В июне на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии состоялась закладка киля первого краболова, выполнена резка металла на второе судно. Работы ведутся с опережением графиков.

Fishnews