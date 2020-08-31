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Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Наш стандарт – ответственный промысел

После получения MSC-сертификата для добычи трески и белокорого палтуса Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» приступила к новой сертификации. Члены отраслевого объединения видят полезность и целесообразность такой политики, отмечает президент АЯП Вячеслав Бычков.

«Буквально на днях мы приступили к сертификации ярусного донного промысла тихоокеанской трески в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, а также Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Если действующий сертификат касается трески и белокорого палтуса в западной части Берингового моря, то в новой сертификации речь идет исключительно о треске», - рассказал Вячеслав Бычков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Глава АЯП обратил внимание, что ассоциация намерена не получить новый сертификат, а расширить действующий. «В таком решении есть свои плюсы и минусы, мы увидели больше плюсов. Если б мы делали отдельный сертификат, то пришлось бы проводить отдельный аудит, а это дополнительные расходы», - отметил руководитель отраслевого объединения.

Пока проводится предоценка. Ожидается, что нынешняя сертификация промысла трески будет проходить легче - в ходе предыдущей все замечания были исключительно по белокорому палтусу.

«Продолжением MSC-сертификации мы подтверждаем свою приверженность самым высоким экологическим требованиям при ведении промысла. Это наше осмысленное решение, осознанная политика, наш стандарт на долгие годы», - заявил Вячеслав Бычков.

По его словам, новая сертификация проводится по инициативе предприятий – членов ассоциации. Если по завершении одной сертификации компании сразу же заявляют о необходимости расширять действие документа на другие районы, значит, видят полезность и целесообразность этого, констатировал собеседник Fishnews.

«Сертификацией мы занимаемся с удовольствием: это интересно и познавательно. Кроме того, это полезно и для всей рыбной отрасли, поскольку ведомственная наука, благодаря нашему заказу, пополняет свою копилку знаний новой информацией», - подчеркнул президент ассоциации.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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