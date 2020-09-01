01 сентября 2020 года

Китай составил новый перечень поставщиков рыбной муки

Главное таможенное управление КНР (GACC) обновило список российских предприятий по производству рыбной муки, рыбьего жира и других белков водных животных для экспорта в республику.

Китайская сторона опубликовала новый перечень 24 августа, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Со списком российских предприятий можно ознакомиться на сайтах Нацрыббезопасности и Россельхознадзора.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews