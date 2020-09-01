01 сентября 2020 года

Кета не спешит на Сахалин

К 31 августа общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 250 тыс. тонн. Интенсивность подходов кеты в Сахалинской области небольшая в сравнении с прошлым годом, отмечают ученые.

Вылов горбуши достиг 168,5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На прошедшей неделе главным регионом промысла этого лосося была Сахалинская область – там уже освоено 27,7 тыс. тонн. Основные уловы формирует горбуша острова Итуруп. В остальных районах массовый период миграции горбуши завершен.

Вылов кеты составляет 44,5 тыс. тонн - на 28% ниже уровня 2019 г. Сейчас по уловам лидирует Камчатский край (23,6 тыс. тонн).

В отличие от предыдущего года в Сахалинской области интенсивность подходов кеты небольшая (добыто около 3 тыс. тонн). Активизация ее промысла отмечена только на востоке Сахалина. Текущий год по объему добычи кеты на Итурупе уже уступает не только 2019 г., но и 2018 г., обратили внимание во ВНИРО.

Уловы нерки выросли до 30,3 тыс. тонн, ее промысел вида фактически завершился. Отставание от уровня прошлого года составляет 34%.

Объем добычи кижуча достиг 6,6 тыс. тонн – это на 7% меньше, чем на отчетную дату 2019 г. Основным районом промысла остается Камчатка — там поймано 2,8 тыс. тонн.

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