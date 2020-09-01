01 сентября 2020 года

Ученые провели мониторинг российского лова в водах Мавритании

Научные наблюдатели АтлантНИРО завершили рейс в исключительной экономзоне Мавритании. Собранные данные используют в промысловых прогнозах и подготовке рекомендаций для работы российского флота в водах республики.

Два сотрудника Атлантического филиала ВНИРО работали на борту супертраулера «Капитан Богомолов» с 28 июля по 28 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Ученые собирали данные по величине уловов, их видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания. Эта информация будет использована для прогноза ОДУ и объемов возможного вылова на 2022 г.

Также собранный материал послужит для подготовки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского промысла в океанических районах, защиты интересов отечественных рыбаков в рамках сотрудничества двух стран.

Сейчас по результатам научно-исследовательских работ готовится отчет.

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