Ученые провели мониторинг российского лова в водах Мавритании
Научные наблюдатели АтлантНИРО завершили рейс в исключительной экономзоне Мавритании. Собранные данные используют в промысловых прогнозах и подготовке рекомендаций для работы российского флота в водах республики.
Два сотрудника Атлантического филиала ВНИРО работали на борту супертраулера «Капитан Богомолов» с 28 июля по 28 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.
Ученые собирали данные по величине уловов, их видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания. Эта информация будет использована для прогноза ОДУ и объемов возможного вылова на 2022 г.
Также собранный материал послужит для подготовки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского промысла в океанических районах, защиты интересов отечественных рыбаков в рамках сотрудничества двух стран.
Сейчас по результатам научно-исследовательских работ готовится отчет.
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