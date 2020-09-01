01 сентября 2020 года

Правила надзора за безопасностью рыбаков обновили

C 11 сентября начнет действовать новый регламент Росрыболовства по государственному надзору за обеспечением безопасности судов в районах промысла.

Регламент утвержден приказом Минсельхоза от 25 февраля 2020 г. № 94 и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 31 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Нынешний регламент будет признан утратившим силу.

Новый регламент, в частности, предусматривает, что государственный надзор осуществляется Федеральным агентством по рыболовству. Согласно пока действующему документу, непосредственно госнадзором занимаются теруправления ФАР, а на центральный аппарат ведомства возложены общая координация, методическое обеспечение и организация исполнения этой функции.

Предмет надзора – соблюдение юрлицами и ИП требований по безопасности плавания рыбацких судов в районах промысла при осуществлении рыболовства. В регламенте прописаны права и обязанности проверяющих и проверяемых, порядок проведения плановых и внеплановых проверок, перечни необходимых документов, требования к осуществлению госнадзора, его сроки и процедуры.

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