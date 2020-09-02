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Река Енисей в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Фото Ninara («Википедия»)

Таймырских рыбаков приглашают посостязаться за участки

На севере Красноярского края предлагаются речные и озерные акватории под промышленное рыболовство. На двух конкурсах в общей сложности разыграют 16 участков.

В обоих случаях торги организует администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, сообщает корреспондент Fishnews. Торги пройдут в Дудинке. Все участки предоставляются на 10 лет.

Первый конкурс

В первом случае на торги выставлены 7 участков, из которых 5 расположены на озере Надудотурку в бассейне реки Пясина, 2 - на озере Таймыр.

Согласно конкурсной документации, площади участков на Надудотурку – от 92 до 126 га, здесь предусмотрен промысел тайменя, гольцов, нельмы, муксуна, пеляди, сига, чира, валька, тугуна, ряпушки, щуки, налима, хариуса, плотвы, окуня и ерша. Площади участков на озере Таймыр – 2,8 тыс. га и 5,1 тыс. га, промысловые объекты - гольцы, муксун, чир, сиг, омуль и налим.

Стартовые цены для Надудотурку – 293 рубля – 404 рублей, для Таймыра – 8,9 тыс. рублей и 16,5 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 5 ноября.

Второй конкурс

Второй конкурс проводится в отношении 9 участков, из которых 7 расположены на Енисее, и 2 – на озерах в бассейне этой реки. Площадь речных участков – от 227 га до 3,33 тыс. га. Там предлагается добывать гольцов, нельму, муксуна, пелядь, чира, сига, тугуна, омуля, корюшку, ряпушку, хариуса, налима, щуку, язя, плотву, ельца, окуня и ерша.

Площадь озерных – 64 га и 352 га, здесь для лова предлагаются гольцы, пелядь, чир, сиг, тугун валек, ряпушка, хариус, налим, щука, язь, плотва, елец, окунь и ерш.

Стартовые цены участков на Енисее - от 3,8 тыс. рублей до 56,3 тыс. рублей, на озерах - 205 рублей и 1,2 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 9 ноября.

Критерии

В обоих конкурсах критериями оценки предложений станут средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

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