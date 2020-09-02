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Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

Давид Ольшевски: «Железо» – это только верхушка айсберга

Концерн «Альфа Лаваль» не просто поставляет оборудование и подбирает подходящие технические решения - все направлено на то, чтобы заказчик мог зарабатывать, отмечает генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид Ольшевски.

Сейчас в рыбную и судостроительную отрасли пошли инвестиции, обновляется флот, строятся новые заводы. «Со своей стороны мы видим очень большой спрос как на оборудование, которое устанавливается на судах, в машинном отделении, так и на оборудование по переработке рыбы», - рассказал генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток», российского подразделения концерна «Альфа Лаваль», Давид Ольшевски в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он обратил внимание и на то, чтопредприятия начинают искать дополнительные источники дохода: не продавать одну только рыбу, а перерабатывать отходы, из которых можно тоже получать ценные продукты. Кроме того, ужесточение экологических требований вынуждает промышленные предприятия решать вопрос с утилизацией отходов, отметил гендиректор «Альфа Лаваль Поток». По его словам, у концерна огромный опыт: по всему миру работают тысячи установок Alfa Laval для переработки рыбных отходов.

«Мы наблюдаем интерес к нашим технологиям и растущее количество запросов, прежде всего, со стороны береговых рыбоперерабатывающих заводов. В первую очередь, это дальневосточные регионы – Сахалин, Камчатка, Приморский край», - сообщил Давид Ольшевски.

Кроме того, «Альфа Лаваль» уже много лет поставляет оборудование для машинных отделений судов – это и подготовка топлива, и котлы, и теплообменники. «В этом сегменте мы чувствуем себя уверенно и занимаем хорошую долю рынка», - заявил руководитель «Альфа Лаваль Поток».

С заказчиками компания готова взаимодействовать и напрямую, и через своих партнеров. «Мы хотим иметь надежные партнерские компании в регионах, которые лучше знают, что нужно сегодня рыбакам, какие задачи те хотят решить и какого рода инвестиции рассматривают», - подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Говоря о репутации техники Alfa Laval как сложной, капризной в обслуживании и требующей тонкой настройки, он привел сравнение с мобильным телефоном. «Сложное устройство, которое порой ломается и требует профессионального ремонта, но мы же не отказываемся от него по этой причине?» - заметил Давид Ольшевски.

Так и оборудование Alfa Laval, обратил внимание гендиректор компании. Оно принимает в качестве сырья то, что заказчики еще недавно считали бесполезными отходами. В итоге предприятия получают дополнительный продукт, который может применяться как медицинский препарат, например, рыбий жир, как пищевая или кормовая добавка.

«Поэтому я бы сказал, наши установки не капризные – они требовательные к качеству обслуживания. К сожалению, далеко не все наши клиенты обращаются в авторизованный сервис, пытаясь по привычке решать проблемы самостоятельно. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению процесса», - обратил внимание руководитель «Альфа Лаваль Поток».

Задача компании – донести эту информацию до технического персонала и до лиц, принимающих решения, добиться понимания, что они вкладываются в оборудование, которое в дальнейшем требует хорошего обслуживания, что необходимо обучать и инструктировать специалистов предприятий правильному с ним обращению. К технике Alfa Laval нужен внимательный и профессиональный подход, подчеркнул Давид Ольшевски.

«Важно понимать, что мы производим не просто железо, потому что оборудование – это только то, что на виду. Мы предлагаем определенные ноу-хау и компетенции, которых не найти в учебниках или справочной литературе. У нас есть уникальные специалисты, чьи знания и опыт могут оказаться полезными нашим заказчикам, в том числе в аспекте рыбопереработки», - заявил он.

Компания всегда готова помочь. Действует и телефонная техподдержка – что-то вроде «горячей линии», есть сервисные инженеры в регионах, например во Владивостоке, которые могут выехать к клиенту буквально в течение нескольких часов. «Но клиент должен сам понимать: когда происходит что-то нештатное, надо обращаться к нам», - отметил собеседник издания.

www.alfalaval.ru

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