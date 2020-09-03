03 сентября 2020 года

Квоты для промышленного лова на Таймыре выставили на торги

В ноябре в Дудинке должен состояться аукцион по продаже долей квот для промышленного рыболовства. Желающим предлагается приобрести право на добычу пеляди, сига и чира.

Енисейское теруправление Росрыболовства организует аукцион по продаже долей квот для промышленной добычи пеляди, сига и чира, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации , место промысла – реки бассейна Енисея в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Квоты предоставляются на 14 и 15 лет. Стартовые цены лотов – от 306 рублей до 9,7 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 24 ноября. Прием заявок на участие завершится 2 ноября.

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