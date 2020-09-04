04 сентября 2020 года

Камчатка определилась с закрытием «красной» путины

Комиссия по анадромным Камчатского края установила даты окончания добычи лососей. Сроки определены для промышленников, КМНС и рыбаков-любителей.

Согласно протоколу заседания комиссии, промышленный и традиционный лов (для общин и физических лиц) тихоокеанских лососей будет запрещен с 28 сентября в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Петропавловско-Командорской (за исключением Мильковского района), Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. В Мильковском районе в бассейне реки Камчатка все виды рыболовства с использованием сетных орудий добычи были приостановлены с 1 сентября.

Любительский лов лососей закроется в регионе с 19 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Для сохранения запасов кижуча комиссия рекомендовала в период с 28 сентября по 19 октября на участках для любительской рыбалки использовать только удебные орудия лова.

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