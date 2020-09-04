04 сентября 2020 года

Форелеводческий завод «Адлер» отправится на аукцион

Правительство поддержало продажу с торгов акций племенного форелеводческого завода «Адлер» в Краснодарском крае. При реализации должно быть предусмотрено сохранение в течение десяти лет основных направлений работы предприятия и штатной численности.

С аукциона будут проданы акции, составляющие 100% уставного капитала племенного форелеводческого завода «Адлер». Правительство приняло соответствующее предложение Минфина, согласованное с Минсельхозом и Росимуществом. Акции должны продаваться единым лотом, причем аукцион должен быть с открытой формой подачи предложений, сообщает корреспондент Fishnews.

В течение двух месяцев Росимуществу поручено установить начальную цену в размере рыночной стоимости – определиться с ней позволит отчет независимого оценщика.

Договор купли-продажи должен предусматривать выполнение покупателем нескольких условий, они должны соблюдаться в течение 10 лет после перехода права собственности. Это сохранение основных направлений деятельности акционерного общества; временный запрет на отчуждение недвижимости, в том числе земельных участков; временный запрет на дальнейший переход прав на акции; сохранение штатной численности. Сохранение профиля предприятия должно контролировать Росрыболовство.

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