04 сентября 2020 года

Чукотка завершает лососевый сезон

С 4 сентября в Чукотском автономном округе закрыт промысел тихоокеанских лососей на водных объектах в бассейне Анадырского лимана. Такое решение приняла региональная комиссия по анадромным.

Протокол заседания комиссии опубликован на сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

С 4 сентября закрыт промышленный лов на группах водных объектов «Бассейн Анадырского лимана, Анадырский лиман»; «Бассейн Анадырского лимана, горло реки Анадырь, залив Онемен», «бассейн Анадырского лимана, река Великая», «Бассейн Анадырского лимана, река Анадырь».

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