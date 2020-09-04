04 сентября 2020 года

В «рыбьем геноциде» под Тулой обвинили водоканал

По результатам расследования массового замора рыбы в Тульской области прокуратура назвала виновника – муниципальное предприятие «Водоканал». Ущерб превысил 13 млн рублей, решается вопрос об уголовном преследовании.

Замор произошел в реке Упёрта Богородицкого района – рыбохозяйственном водоеме первой категории. Проверка Тульской природоохранной прокуратуры показала, что водоканал сбрасывал в реку неочищенные стоки из канализационного колодца, расположенного в водоохранной зоне. В результате среда обитания водных биоресурсов ухудшилась до уровня экстремально высокого загрязнения, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры области.

По данным надзорного ведомства, ущерб водному объекту превысил 13 млн рублей. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Для недопущения подобных нарушений впредь природоохранный прокурор внес директору предприятия представление. Кроме того, юрлицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности). Сумма назначенного штрафа составила 300 тыс. рублей

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