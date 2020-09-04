04 сентября 2020 года

В Астраханском заповеднике нашли молодь редчайшей рыбы

В августе в одном из ериков Астраханского государственного заповедника исследователи обнаружили мальков белопёрого пескаря – редкой малоизученной рыбы. Такой улов на особо охраняемой природной территории попался впервые за ее более чем вековую историю.

Основанный в 1919 г. Астраханский заповедник занимает площадь 67,92 тыс. га и состоит из трех далеко отстоящих друг от друга участков в низовьях дельты Волги. Дамчикский – западный, Трехизбинский – центральный и Обжоровский – восточный.

Сотрудники лаборатории эколого-биологических исследований в августе осмотрели остаточный водоем в излучине русла пересыхающего ерика Кордонный. Его устье находится на центральном кордоне Обжоровского участка. В водоеме обнаружили 4 малька белопёрого пескаря (Romanogobio albipinnatus).

«Белопёрый пескарь – эндемик бассейна Каспийского моря. В силу особенностей экологии (обитания на дне центральной русловой части водотоков) не попадает в обычно применяемые научные орудия лова (ставные сети, тканку), и поэтому о жизни этого вида в дельте Волги известно очень мало», – рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Взрослых особей этого вида в Астраханском заповеднике ловили четырежды: три раза в нижней зоне дельты в 1950-1970-х гг. и один раз в островной зоне авандельты в сентябре 2012 г.

Молодь же белопёрого пескаря на ООПТ поймали впервые. Специалистов заинтересовал и факт обнаружения мальков в небольшом временном ерике с илистым грунтом. До сих пор считалось, что эта рыба нерестится и обитает только на камнях и ракушечнике на дне глубоких протоков.

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