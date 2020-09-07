07 сентября 2020 года

Магадан определился со сроками закрытия лососевого промысла

Промышленный лов тихоокеанских лососей в Магаданской области будет запрещен с 12 сентября, при этом добычу рыбы смогут продолжать любители и представители коренных народов.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Магаданской области приняла решение о закрытии промышленного лова лососей с 12 сентября. Исключение сделано для специализированного промысла гольцов в реках залива Шелихова, а также для традиционного рыболовства на участке «Р. Тауй 6 плес», сообщает корреспондент Fishnews.

Сроки рыболовства для представителей коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей решено не сокращать, отметили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

«Первоначальным сроком окончания рыбалки комиссия определила 20 сентября. До этого срока будут рыбачить представители КМНС и рыбаки-любители», — рассказал руководитель департамента Андрей Таболин.

МагаданНИРО также рекомендовал установить единый режим проходных дней на акватории Тауйской губы и впадающих в нее рек. Решено с 14 сентября установить четыре дня пропуска тихоокеанских лососей на нерестилища с понедельника по четверг включительно.

По словам экспертов, такие меры регулирования промысла продиктованы слабым заполнением нерестилищ производителями осенней формы кеты и кижуча. Эти сведения получены при аэровизуальном учете. По данным науки, заполнение нерестилищ производителями кеты в основных реках региона в среднем составляет 53% от оптимума.

По данным на 3 сентября в рамках всех видов рыболовства в Магаданской области добыто 5,3 тыс. тонн лососей, что составляет 53% от прогноза.

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