07 сентября 2020 года

Акватории Зауралья разыграют на торгах

В Челябинской области выставили на аукцион в общей сложности 24 рыбоводных участка - под пастбищную или индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 7 октября.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на водохранилищах, реках и озерах Октябрьского, Катав-Ивановского, Агаповского, Каслинского, Увельского, Брединского, Карталинского, Троицкого,Чебаркульского, Красноармейского, Кунашакского муниципальных районов, а также Копейского городского округа.

Площадь РВУ – от 1 га до 2,34 тыс. га, стартовые цены – от 800 рублей до 1,87 млн рублей. Аукцион предполагается провести 15 октября в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

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