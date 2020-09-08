08 сентября 2020 года

Браконьеров оставили без «краснокнижного» улова

На Таймыре полицейские изъяли из браконьерской сети и вернули в Енисей 16 живых особей сибирского осетра. Таким образом удалось предотвратить ущерб природе в размере около 2,6 млн рублей.

Нелегально установленную снасть мобильная группа полиции обнаружила при патрулировании Енисея в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД по Красноярскому краю, вблизи поселка Потапово в 98 км на юг от города Дудинки правоохранители заметили на воде буйки.

Попавшиеся в сеть «краснокнижные» рыбы оказались живыми и были возвращены в реку. По факту обнаружения незаконного орудия промысла с уловом ведется проверка.

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