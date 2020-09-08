08 сентября 2020 года

Рыбакам Кировской области предлагают участки

В Кировской области объявлен конкурс на 7 участков под промышленное рыболовство на реке Вятке и ее притоке Чепце. Заявки принимаются до 5 октября.

Торги организует региональное министерство охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки находятся в Вятскополянском, Малмыжском, Уржумском, Лебяжском, Арбажском и Кирово-Чепецком районах. При этом 6 РЛУ расположены непосредственно на Вятке, еще один – на Чепце.

Площадь акваторий - от 30 га до 910 га, стартовые цены – от 4,6 тыс. до 138,7 тыс. рублей. На всех участках заявлены одинаковые объекты промысла. Из них общий допустимый улов устанавливается на леща, щуку, судака, сома, стерлядь. Не квотируется вылов плотвы, карася, жереха, язя, чехони, синца, густеры, белоглазки, линя, голавля, окуня, налима.

Критерии оценки заявок - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

Конверты с предложениями планируется вскрыть 5 октября в Кирове. Победителям предложат заключить договоры на 15 лет.

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