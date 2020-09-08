08 сентября 2020 года

Инвестиционным квотам понадобились разъяснения

С начала осени стартовал прием заявлений о выборе вида рыболовства: предприятия должны определиться, в каком режиме они будут работать в 2021 г., - промышленного или прибрежного лова. Однако у пользователей возник вопрос, как быть с инвестиционными квотами.

Подавать заявление о выборе вида рыболовства в случае с инвестиционной квотой вылова не требуется, сообщили в пресс-службе Росрыболовства, отвечая на запрос Fishnews.

Статья 33.7 федерального закона о рыболовстве «Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели» не содержит положений, касающихся определения вида рыболовства, обратили внимание в ведомстве.

«Подача таких заявлений в отношении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели законодательством не предусмотрена», - заявили в пресс-службе.

В то же время подача заявления требуется в случае с квотами вылова в морских водах и международными квотами, предоставленными России. Напомним, что порядок подачи заявления утвержден приказом Минсельхоза РФ от 4 сентября 2017 г. № 458.

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