09 сентября 2020 года

Сборщиков ценных гидробионтов поймала полиция

В Приморском крае будут судить трех граждан, уличенных в незаконной добыче трепанга и гребешка. Для промысла браконьеры использовали катер и водолазное снаряжение.

Ловцов обнаружили полицейские при патрулировании бухты Разбойник вблизи поселка Дунай. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, трое жителей Приморья без разрешения на промысел добыли 179 особей дальневосточного трепанга и 248 гребешков.

Катер и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение. Уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) направлено в суд. Ущерб составил примерно 208 тыс. рублей.

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