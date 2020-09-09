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КарелНИРО создал мобильную полевую группу и приобрел новую технику. Фото пресс-службы ВНИРО

Исследования КарелНИРО охватят больше озер

Карельский филиал ВНИРО провел консолидацию и перегруппировку резервов – создана мобильная полевая группа, приобретена новая техника. Это позволит ежегодно обследовать больше водоемов, заявили в институте.

Сейчас ученые ежегодно обследуют три крупных озера – Онежское, Ладожское и Сямозеро. На Водлозерском, Топо-Пяозерском, Сегозерском, Ондозерском, Выгозерском, Юшкозерском (система озер Куйто) водохранилищах исследования проводятся один раз в 3-5 лет.

Планируется, что мобильная группа позволит филиалу расширить количество ежегодно обследуемых водных объектов и спектр оказываемых хозяйствующим субъектам услуг.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, среди новых направлений работ КарелНИРО – производственный мониторинг, сбор гидробиологических, гидрологических, ихтиологических и других данных для подготовки экспертиз, научных заключений, проведения оценок воздействия.

«Естественно, одной полевой группе не сделать масштабных проектов, но это первый шаг, без которого все планы остаются только словами», – отметил руководитель филиала Сергей Коркин.

В этом году мобильная полевая группа уже успела поработать на озерах Сямозере и Онежском озере – на участках, которые ранее не обследовались. Сейчас группа направляется на Водлозеро, где исследования не велись уже пять лет. Планируется собрать гидробиологические, генетические и микробиологические пробы.

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Fishnews

  • КарелНИРО создал мобильную полевую группу и приобрел новую технику. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Планируется, что мобильная группа позволит филиалу расширить количество ежегодно обследуемых водных объектов. Фото пресс-службы ВНИРО
  • КарелНИРО приобрел новую технику. Фото пресс-службы ВНИРО
  • КарелНИРО приобрел новую технику. Фото пресс-службы ВНИРО
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