09 сентября 2020 года

Ямальские квоты пустят с молотка

В Салехарде планируется провести аукцион на 43 доли квот для промышленного лова в реках Ямало-Ненецкого автономного округа. Разыграют право на добычу пеляди, чира, сига, тугуна и арктического омуля, заявки принимаются до 23 октября.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, 15 лотов – это доли квот вылова пеляди, по 12 лотов – лимиты на промысел чира и сига. Также предлагается один лот для желающих добывать тугуна и три лота – арктического омуля.

Аукцион предполагается провести 28 и 29 октября в Салехарде. Квоты предоставляются на срок до конца 2033 г.

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