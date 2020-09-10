10 сентября 2020 года

РРПК подтвердила безопасность рыбной продукции

Аудит на БМРТ «Иван Калинин» удостоверил соответствие системы менеджмента безопасности пищевой продукции стандарту ИСО 22000. Это уже третий траулер РРПК, прошедший сертификацию, в планах компании распространить ее и на остальные суда.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) успешно прошла сертификацию на соответствие системы менеджмента безопасности пищевой продукции на БМРТ «Иван Калинин» требованиям стандарта ИСО 22000. Подтверждающие документы выданы головным органом по сертификации «РС Квалити» в системе добровольной сертификации «Стандарт Гарант».

Наличие сертификата подтверждает, что при производстве продукции применяется только специализированное оборудование, техническое обслуживание которого проводится своевременно и в полном объеме, сырье и материалы используются правильным образом, осуществляются все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия – от предотвращения загрязнения оборудования до контроля гигиены и здоровья персонала. Все это гарантирует пищевую безопасность продукции, производимой компанией, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

На соответствие требованиям ИСО 22000 сертифицированы еще два судна РРПК – БМРТ «Мыс Басаргина» и БМРТ «Герои Широнинцы». Стандарт безопасности продукции других судов подтвержден сертификатами на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1. По информации компании, по истечении срока действия этих сертификатов остальные суда также пройдут аудит на соответствие требованиям стандарта ИСО. Это касается и новых судов, которые сейчас находятся в процессе строительства.

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