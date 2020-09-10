10 сентября 2020 года

Российских рыбных экспортеров в Китай поубавилось

Главное таможенное управление КНР (GACC) обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры на китайский рынок. Из перечня исключили 62 позиции.

Китайский компетентный орган опубликовал новый список 4 сентября, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Скачать перечень можно в разделе «Документы» на сайте НЦБРП.

В Нацрыббезопасности обратили внимание, что китайская сторона только исключила 62 предприятия/судна – их список российское ведомство направило в GACC в июне. Вся остальная информация оставлена без изменений, отметили в НЦБРП.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews