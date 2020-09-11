11 сентября 2020 года

Ученые призывают ЕС прекратить перелов

Более 300 ученых подписали обращение к руководству Евросоюза – они просят принять меры против перелова рыбы. По мнению специалистов, это необходимо срочно сделать в условиях глобальных климатических изменений.

В письме отмечено, что рыба – важная часть экосистемы. Перелов, в частности, негативно влияет на биоразнообразие, изменяет пищевые цепочки. Авторы обращения утверждают, что от перелова страдают 38% популяций рыбы в северо-восточной части Атлантического океана, а также 87% популяций в Средиземном и Черном морях.

Послание адресовано Европейской комиссии, Европарламенту и странам-членам ЕС Письмо уже передано еврокомиссару по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Виргиниюсу Синкявичусу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сбор подписей ученых на сайте некоммерческой организации Our Fish продолжается. Активисты намерены также передать обращение министрам рыболовства стран Евросоюза перед распределением квот и евродепутатам перед рассмотрением Стратегии ЕС по биоразнообразию на период до 2030 г.

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