11 сентября 2020 года

Рыбоводам обновили условия работы на водоемах

Минсельхоз принял новую редакцию особенностей водопользования для целей рыбоводства. Изменения потребовались в связи с поправками в закон об аквакультуре, внесенными в декабре 2019 г.

Приказом Минсельхоза от 25 июня 2020 г. № 345 утверждены особенности водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства). В документе приведены основания, на которых рыбоводные хозяйства могут пользоваться водными объектами, в том числе на условиях обособленного водопользования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приказе указаны особенности ведения пастбищной, индустриальной и прудовой аквакультуры, в том числе на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, – с забором водных ресурсов или без него.

Приказ также устанавливает порядок определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры. Он распространяется как на объекты капитального строительства, так и на временные постройки.

Аналогичный приказ от 6 апреля 2015 г. № 129, который содержал еще один раздел об особенностях использования земель для целей аквакультуры, признан утратившим силу.

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