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При задержанных обнаружили мешки с лососем. Фото пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю

Бывалых браконьеров поймали на реке Камчатке

На берегу реки Камчатки полицейские и рыбинспекторы задержали с браконьерской добычей двоих мужчин, ранее судимых за незаконный вылов. При них обнаружены в общей сложности 320 кг кижуча и кеты, ущерб превысил 1 млн рублей.

Незаконный промысел пресекли в Усть-Камчатском районе. В мешках задержанных находились 96 кижучей и 11 особей кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого УМВД России. На участке реки, где взяли нарушителей, вылов рыбы запрещен. Правоохранители напомнили, что река Камчатка – один из миграционных путей тихоокеанского лосося.

«Также у подозреваемых изъята ставная сеть кустарного производства длиной 12 м, которая является запрещенным орудием лова», - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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Fishnews

  • При задержанных обнаружили мешки с лососем. Фото пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю
  • Изъято запрещенное орудие промысла – ставная сеть кустарного производства. Фото пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю
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