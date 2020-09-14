14 сентября 2020 года

Водоемы Приангарья примерят под рыбоводство

В Иркутской области проведут паспортизацию и сформируют кадастр водных объектов. Предполагается оценить потенциал озер и водохранилищ для развития аквакультуры, а также задействовать неиспользуемые пруды и карьеры.

Вопрос обсудили на заседании регионального рыбохозяйственного совета, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Региону нужна комплексная стратегия развития рыбохозяйственной отрасли, направленная на увеличение собственного производства рыбы. В течение десяти лет мы должны выйти на показатель 50% в обеспеченности населения производимой в области рыбой», – заявил и.о. заместителя председателя регионального правительства Теймур Магомедов.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства области Илья Сумароков, кадастровые исследования и паспортизация водных объектов позволят оценить биопотенциал озер и водохранилищ для развития аквакультуры, а также задействовать неиспользуемые пруды и карьеры.

При правительстве региона также создадут межведомственную группу по работе с хозяйствующими субъектами в части возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. На заседании отметили, что ряд предприятий несвоевременно проводит компенсирующие мероприятия, некоторые совсем уклоняются от них. Планируется, что рабочая группа поможет с этим бороться.

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